Falcone, esplosione in un appartamento: un ferito grave

E’ stato necessario intervento dell’elisoccorso per trasportare un ragazzo ferito nell’esplosione di un appartamento, che si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi nel centro abitato di Falcone. Una fuga di gas sarebbe stata alla base dell’esplosione, che per fortuna non ha provocato lo scoppio della bombola presente nella casa. Il frastuono è stato avvertito in tutto il centro di Falcone.

La deflagrazione si è verificata all’interno di un appartamento in via Nazionale alla fine del rettilineo che immette nel centro del paese, poco prima di una rivendita di polli alla brace. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri della stazione di Falcone, insieme ai colleghi della Radiomobile di Barcellona. Per il ferito più grave, che bruciatura su tutto il corpo, è stato necessario il ricorso all’elisoccorso, che lo ha trasportato al centro grandi ustionati di Palermo.

Per regolare il traffico è stato necessario l’intervento della Polizia Stradale di Barcellona.