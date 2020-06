Barcellona, avviata la riparazione dell’impianto di riciclo della Fontana dei due Fiumi

Gli operai della Dusty hanno avviato l’intervento di svuotamento della Fontana dei due Fiumi, in piazza Duomo, interessata da un guasto nell’impianto di riciclo, che favoriva la produzione di mucillagini.

L’amministrazione comunale, con l’assessore Angelo Paride Pino, ha seguito l’iter per la bonifica dell’opera dell’artista Francesco De Francesco, ed ha affidato ad una ditta specializzata l’intervento di riparazione. Ultimata questa fase, la fontana sarà riempita e, ci auguriamo, ripristinata nella sua funzionalità. L’intervento di oggi arriva dopo una serie di sollecitazioni da parte del Network Culturale in generale e della Genius Loci in particolare, che hanno sollevato il problema del rispetto dei beni culturali anche da parte dei cittadini, avviando anche un raccolta firme virtuale. I lavori di manutenzione programmati dal Comune in questi mesi hanno fatto emergere il problema del malfunzionamento dell’impianto, perchè dopo pochi giorni dall’intervento si è sistematicamente ripresentato il problema della mucillagine. La Genius Loci, attraverso il suo presidente Bernardo Dell’Aglio, aveva avanzato l’ipotesi di adottare la fontana, facendosi carico dell’intervento e della manutenzione, ma l’Amministrazione comunale ha anticipato i tempi e proceduto con la riparazione del guasto.