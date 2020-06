Mare sporco sulla costa tirrenica, il sindaco di Furnari propone un incontro intercomunale

Il sindaco di Furnari, Maurizio Crimi, ha proposto un incontro con i colleghi dei comuni della costa tirrenica, dopo le segnalazioni di molti bagnati sulle pessime condizioni della litoranea, interessata da fenomeni d’acque sporche frammiste a spazzatura di ogni genere.

“Sono in corso gli accertamenti di competenza territoriale – afferma Crimi – e sembra che presso il nostro depuratore sia tutto nella norma, confermando gli standard di ogni anno. Considerato che l’evento riguarda tutti i comuni confinanti, incontrerò gli altri Sindaci per capire l’origine di questo fenomeno e come porvi rimedio”.

Il sindaco di Terme Vigliatore, Domenico Munafò, ha avviato allo stesso modo gli accertamenti affidati ai tecnici comunali ed attende una dettagliata relazione per definire le cause e individuare le modalità per contrastare il fenomeno, che rischia di compromettere la già difficile stagione balneare per gli operatori turistici del paese.

foto di repertorio