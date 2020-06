La Uil preoccupata per i trasferimenti dal Pronto soccorso di Barcellona

La Uil Fp ha diffuso una nota con cui esprime la sua preoccupazione per le scelta dell’ASP Messina di spostare alcuni medici allo scopo di potenziare il Pronto soccorso di Milazzo. La disposizione prevede il trasferimento da Barcellona al presidio mamertino di due dirigenti medici titolari e l’assegnazione al Pronto soccorso del Cutroni Zodda di due colleghi, attualmente assegnati ai reparti covid di pneumologia e malattie infettive dello stesso nosocomio.

“Dobbiamo prendere atto – scrivono il segretario provinciale Pippo Calapai ed il responsabile dell’area medica Paolo Calabrò – che purtroppo gli atti demolitivi contro la struttura barcellonese procedono con puntualità svizzera. La procedura fallimentare dell’ospedale di Barcellona P.G. (a parere dell’organizzazione sindacale ndr) continua con maggiore impulso e vigore. Non si risparmiano disposizioni di servizio a danno del Pronto soccorso, al fine di ridurre ai minimi termini l’unità operativa. Dal 1 luglio verranno trasferiti due medici titolari a Milazzo ed al loro posto, secondo quest’ultimo ordine di servizio, verranno utilizzati due medici assunti a tempo determinato per il Covid Hospidal di Barcellona. Il problema è che per una loro utilizzazione anche parziale sarebbe necessario un affiancamento, come avviene in malattie infettive covid e pneumologia covid, dove in atto prestano servizio”. Secondo la Uil non potrebbero svolgere la turnazione in modo autonomo, ma affiancati da altri colleghi. “Il prossimo passo della curatela fallimentare – sostiene il sindacato – sarà la chiusura del Pronto Soccorso. Il programma di smantellamento procede nel silenzio istituzionale, mentre come organizzazione sindacale auspichiamo un rigurgito di orgoglio da parte della politica tutta, locale, regionale e nazionale, ed anche da parte di organismi costituitisi recentemente, al fine di resistere all’ultimo e forse definitivo attacco per evitare la soppressione dell’Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto”.