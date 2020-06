Il Centrodestra converge su Calabrò e Midili, ma si smarcano la Lega e Ora Messina

Il centrodestra prova a unire le forze in vista delle elezioni amministrative 2020, ma ci riesce solo a metà. Diventerà Bellissima, Fratelli d’Italia e Forza Italia trovano la convergenza sui candidati Pippo Midili per Milazzo e Pinuccio Calabrò per Barcellona Pozzo di Gotto, ma a all’appello per il momento mancano la Lega e Ora Messina. L’intesa è stata santica oggi pomeriggio tra l’on. Tommaso Calderone di Forza Italia, l’on. Pino Galluzzo di Diventerà Bellissima e l’on. Elvira Amata di Fratelli d’Italia, con l’avallo dell’assessore regionale Bernadette Grasso e della deputata nazionale Ella Bucalo. Non hanno firmato il documento che sancisce l’accordo l’on. Antonio Catalfamo per la Lega e l’on. Luigi Genovese per Ora Messina, così come altri esponenti di movimenti del centrodestra. L’ipotesi quindi di un terzo candidato ventilato oggi da 24live potrebbe prendere corpo, ma non è esclusa una riapertura del dialogo per dare seguito all’appello del governatore Musumeci per una centrodestra unito come quello che lo sostiene alla Regione.

Di seguito il comunicato diffuso oggi pomeriggio dai due candidati Pippo Midili e Pinuccio Calabrò.