Amministrative, vicino l’accordo nel centrodestra: non si escludono colpi di scena

La coalizione del centrodestra che alla Regione sostiene la Giunta Musumeci avrebbe imboccato la strada di un accordo in vista delle prossime elezioni amministrative di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo in programma il 4 e 5 ottobre 2020.

Nelle prossime ore potrebbe essere definita l’intesa per proporre un progetto condiviso ed unitario dell’area dei centrodestra, con un unico candidato a guidare la coalizione. Il condizionale è d’obbligo perchè dopo mesi di tira e molla, in cui l’intesa sembrava impossibile da raggiungere, si stanno smussando gli ultimi angoli per annunciare l’accordo. Le pressioni palermitani hanno probabilmente sortito gli effetti sperati da tutte le parti in causa, considerate le dichiarazioni ufficiali distensive della fase post-Covid, che hanno aperto il percorso per ricompattare il centrodestra. Secondo le ultime indiscrezioni, la coalizione dovrebbe sostenere a Milazzo la proposta elettorale del candidato Pippo Midili, che già aveva trovato l’appoggio del deputato regionale Pino Galluzzo. Per Barcellona Pozzo di Gotto, il nome più gettonato resterebbe quello di Pinuccio Calabrò, vicino alle posizioni del capogruppo all’ARS di Forza Italia, Tommaso Calderone, che si era reso disponibile a tornare in corsa proprio nell’ipotesi di un centrodestra compatto sulla sua candidatura.

L’accordo, in parte imposto delle direzione regionali dei partiti di maggioranza all’ARS, lascerebbe comunque molti musi lunghi nel centrodestra tra coloro che avevano ipotizzare un ruolo nella prossima legislatura. Non è quindi del tutta esclusa l’ipotesi di una seconda candidatura a sorpresa, che potrebbe rimescolare la carte e creare qualche incertezza sull’esito della competizione elettorale. Il silenzio del Movimento 5 Stelle in questa fase potrebbe far preludere ad un disimpegno diretto, con una lista pronta a sostenere il candidato del centrosinistra Antonio Mamì, scelto con il passaggio della primarie di fine febbraio scorso. Se così fosse, con il centrodestra compatto, ci sarebbero due soli candidati alla poltrona di sindaco, che escluderebbe l’ipotesi di un ballottaggio. Diversa sarebbe la prospettiva se ci fosse un terzo candidato indipendente nel centrodestra, che potrebbe rompere gli equilibri e portare la città ad un ballottaggio dell’esito sempre incerto.

Le prossime ore potrebbero sciogliere gli nodi e definire le posizioni in vista di una campagna comunque anomala, che si svilupperà in piena estate, tra misure post-Covid che dovrebbero impedire gli assembramenti.