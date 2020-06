Al giornale scolastico “FoscoloNews” il premio nazionale “Giancarlo Siani per la Legalità”

La redazione giornalistica della scuola secondaria di 1° grado “Foscolo”, coordinata dalla prof.ssa Michaela Munafò, non si è fermata, nonostante lo sconvolgimento provocato dall’emergenza Covid-19. Il giornale “FoscoloNews” ha infatti ottenuto due prestigiosi riconoscimenti nazionali nell’ambito dell’informazione scolastica. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti nell’ambito della 17a edizione del concorso “Il giornale e i giornalismi nelle scuole” ha assegnato il “Diploma con Medaglia di Merito” conferito, per la terza volta negli ultimi anni. A questo già importantissimo traguardo si è poi aggiunta l’assegnazione, nel corso della premiazione virtuale del XX Concorso Nazionale “Il Miglior Giornale Scolastico ‘Carmine Scianguetta’” – svoltasi venerdì 26 giugno 2020 presso l’Istituto Comprensivo“Don Lorenzo Milani” di Manocalzati (AV) – di un nuovo premio all’istituto Comprensivo “Foscolo” per il suo “FoscoloNews”. Il giornale scolastico ha avuto l’onore di essere designato dalla giuria quale vincitore del “Premio Speciale “Giancarlo Siani” per la Legalità”. Entrambi i riconoscimenti si cumulano per quest’anno anche al Premio Nazionale “Giornalista per 1 giorno 2019/20″, assegnato dall’Associazione Nazionale “Alboscuole”, e a un’intensa attività per la piattaforma di Repubblica@SCUOLA e per la rete di scuole facente capo al “L’ETTORE”, giornale online dell’I.T.T. “E. Majorana” di Milazzo (ME).

La Dirigente Scolastica Felicia Maria Oliveri si è complimentata per questi importanti traguardi con la docente referente e con una squadra di redattori sempre rinnovata. “Si sono impegnati con costanza e creatività – sottolinea – senza fermarsi neppure di fronte alla pandemia. La redazione è stata capace di ottenere molteplici soddisfazioni e di ribadire l’importanza che l’attività giornalistica in generale assumono nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “Foscolo”, attività dalla sicura ricaduta dal punto di vista didattico e motivazionale che si spera ancora nuove mete continuerà a conseguire in futuro”.