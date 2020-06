L’Uil chiede chiarezza: “Chi è il consulente che ha fuorviato i sindaci del Distretto D28”

La Uil FP, attraverso una nota del segretario provinciale Pippo Calapai, chiede chiarezza dopo le dichiarazioni pubblicate attraverso la stampa del direttore sanitario dell’ASP Messina Paolo La Paglia sul cronoprogramma della riconversione dell’ospedale di Barcellona in non covid. “Rimaniamo fortemente perplessi – scrive Calapai – particolarmente quando si fa riferimento alla circostanza che i sindaci siano stati fuorviati da ‘un consulente sanitario che ha una visione tecnica non corrispondente alla realtà dei fatti’. Sarebbe opportuno da parte del manager dell’Asp di Messina fare chiarezza indicando nome e cognome del consulente sanitario a cui fa riferimento. Riteniamo che si tratti del dottore Paolo Calabrò, responsabile aziendale Ull FPI area medica del Presidio ospedaliero di Barcellona P.G., che si è espresso con forza per difendere il bacino di utenza, che fa riferimento all’ospedale di SantAndrea. E bene che venga spiegata una volta per tutte la sua posizione, che è stato l’unico a “pagare” nella vicenda “ospedale Barcellona “, con la revoca senza una chiara motivazione dell’incarico di responsabile di Pronto soccorso”.