Lia Ci Si? adotta un angolo dell’area della vecchia stazione

Il ristorante Lia Ci Si? ha adottato un’area adiacente al locale sulla piazza della vecchia stazione, che comprende alcune aiuole e una parete dove sono stati realizzati alcuni murales.

L’iniziativa, sostenuta dell’amministrazione comunale e dall’assessore Angelo Paride Pino, punta ad arricchire una delle zone più frequentate dalla movida barcellonese. “Ringrazio a nome dell’Amministrazione comunale ed a titolo personale – afferma l’assessore Angelo Paride Pino – gli amministratori del ristorante Lia Ci Si?. L’intesa raggiunta conferma come la collaborazione tra pubblico e privato consente di migliorare il decoro urbano della nostra città, valorizzando molte aree suggestive di Barcellona”.

Soddisfazione per l’adozione dell’area viene espressa anche dell’amministratrice delegato di Lia Ci Si?, Anna Maria Imondi: “La zone di cui ci prenderemo cura – afferma – sarà rivitalizzata anche con altre iniziative in programma nel periodo estivo e nel prossimo autunno. Ci sarà un cartellone di cinema sotto le stelle, in collaborazione con la pizzeria Bella Napoli, con la proiezione di un film ogni giovedì, con prenotazione obbligatoria. Con le edizioni Smasher stiamo programmando un evento che vede al centro le favole degli agrumi, scritte da autori siciliani, che saranno inserite in quadretti da installare al fianco di ogni murales già presente sulla parete che circonda l’area. In autunno coinvolgeremo i ragazzi per far loro conoscere il mondo degli agrumi, la cui commercializzazione un tempo trainava l’economia della nostra città. Nelle domeniche d’estate ci sarà un appuntamento al tramonto tra cibo e spiritualità, con la presenza di un insegnante di Yoga ed una psicologa che affronterà il tema dell’alimentazione consapevole. Non mancheranno poi mostre e rassegne con il coinvolgimento di fotografi ed artisti, legati al mondo delle cantine e del cibo tipico siciliano”.