I quattro infermieri del Covid Hospital davanti alla Commissione disciplinare. Il sostegno della Uil

La vicenda dei 4 infermieri sottoposti a procedimento disciplinare dopo aver riferito alla stampa la loro preoccupazione per un possibile diffusione del Covid-19 nei loro reparti non si è ancora conclusa. L’inchiesta interna prosegue il 2 luglio quando i quattro dipendenti dell’ASP Messina dovranno presentarsi dinanzi alla commissione disciplinare, chiamare a valutare ed eventualmente a sanzionare il loro comportamento, legato alla preoccupazione per le notizie, che fortunatamente non hanno poi trovato un secondo riscontro, di un contagio diffuso nel reparto di pneumologia dell’ospedale di Barcellona.

La Uil Medici, attraverso il segretario aziendale Uil Fpl Giuseppe Puliafito e il segretario provinciale Uil Fpl Pippo Calapai, esprime il proprio rammarico e delusione per questa vicenda. “Tale situazione rischia a nostro parere, di far perdere in credibilità ed anche in immagine un’azienda che, in questo modo, vuole farsi forte con i deboli, pur rimanendo debole con i forti. Invece di comprendere e supportare l’angoscia, le problematiche di lavoratori, come farebbe un qualsiasi padre di famiglia, che si erano sentiti fortemente a rischio nella loro incolumità a causa di una gestione inadeguata, anche per mancanza di dispositivi, e per la presenza di più contagiati fra il personale, notizia diffusa certamente non da loro, ma da organi interni (poi rivelatasi fortunatamente non vera o meglio corretta), l’azienda si schiera contro cercando di intimorirli accusandoli di fatti da noi ritenuti inconsistenti. Ribadiamo la vicinanza ai lavoratori coinvolti e dichiariamo la nostra disponibilità ad assisterli convinti che beni come libertà e democrazia devono essere sempre ed in qualsiasi sede difesi”.