L’Igea incontra i suoi tifosi al D’Alcontres: richieste le rigide norme anti Covid

L’ASD Igea 1946 ha deciso di organizzare sabato 27 giugno, alle 17:30, allo stadio D’Alcontres Barone un momento di festa tra i calciatori protagonisti della promozione in Eccellenza ed i supporters giallorossi.

Gli ampi spazi dell’impianto e della tribuna consentitanno di rispettare le disposizioni anti Covid 19 vigenti, con un capienza massima di 300 persone che potranno accomodarsi in tribuna per partecipare questa festa di promozione così diversa dalle altre. Sarà la fine simbolica della stagione 2019/2020, conclusa con il salto in Eccellenza della formazione del presidente Stefano Barresi, che in questi giorni sta lavorando per definire il nome del tecnico chiamato a guidare la squadra nel massimo torneo regionale. In pole position resta sempre la conferma di Beppe Furnari, che entro la settimana potrebbe arrivare ad un’esito definitivo, con l’auspicio soprattutto dei tifosi di poterlo rivedere di nuovo sulla panchina giallorossa anche nella prossima stagione.