La Paglia risponde ai sindaci del Distretto D28: “Sul Covid Hospital decide la Regione”

Il direttore sanitario dell’Asp Messina, Paolo La Paglia, risponde alla lettera di sollecito diffusa dai sindaci del Distretto D28 sulla riconversione del Covid Hospital di Barcellona. La Paglia nella sua nota fa riferimento ad un contributo di qualche “consulente sanitario che ha una visione tecnica non corrispondente alla realtà dei fatti“.

“Ringrazio per il contributo offerto i sindaci del distretto D28, ma ritengo comunque necessario chiarire inequivocabilmente che:

1. le modifiche alla programmazione regionale sui Covid Hospital è di pertinenza dell’Assessorato Regionale delle Salute e non di Paolo La Paglia, nella veste di Direttore Generale pro-tempore dell’ASP di Messina;

2. la nota prot. 26383 del 9 giugno dell’Assessorato Regionale dispone in merito alla razionalizzazione dei ricoveri dei positivi Covid-19, fra ospedali dedicati della stessa area metropolitana, e promuove atti propedeutici alla riapertura post-emergenza.

3. la direzione sanitaria del Policlinico di Messina ha comunicato che sono ancora in essere dei lavori di ristrutturazione, per cui diversi malati Covid-19 sono stati trasferiti e permangono tutt’ora presso l’Ospedale Papardo di Messina e presso l’Ospedale di Barcellona, non permettendo in atto quanto disposto dalla nota sopracitata, ovvero la razionalizzazione dei ricoveri.

4. l’ospedale di Barcellona per sua strutturazione non ha la possibilità di percorsi separati di radiodiagnostica tra malati Covid-19 e No Covid.

5. le aziende sanitarie provinciali sono in attesa delle disposizioni regionali definitive post-emergenza, legate alla giusta cautela relativa all’andamento e al monitoraggio costante dei dati epidemiologici.

“Per quanto sopra, nel ribadire che con i Primi Cittadini c’è piena convergenza nel volere ripristinare prima possibile tutti i servizi sanitari offerti dall’Ospedale di Barcellona, voglio qui rassicurarli che è comunque già pronto il cronoprogramma per la graduale riapertura dell’Ospedale non appena l’Assessorato emanerà apposito decreto”.