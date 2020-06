Il Pd di Barcellona solidale con il dott. Calabrò

Il Circolo del Partito Democratico di Barcellona Pozzo di Gotto, con un ordine del giorno proposto da Felice Mancuso e votato all’unanimità’ nell’ultimo congresso, ha espresso solidarietà al dott. Paolo Calabrò, dopo la scelta dell’ASP Messina di revocargli l’incarico di responsabile del Pronto soccorso di Barcellona:

“Considerato che la revoca dell’incarico al dott. Paolo Calabro’, da notizie giornalistiche, appare pretestuosa e punitiva – si legge nella nota diffusa dal segretario del Circolo Nino Novelli – per la chiara posizione assunta dal medico quale sindacalista e impegnato in prima linea per il ripristino delle attività’ ospedaliere post emergenza covid-19, riteniamo, ove tale revoca non sia supportata da requisiti di legittimità, di promuovere ogni iniziativa politica a sostegno dei diritti del medico e sindacalista al quale, al momento, esprimiamo piena solidarietà”.

Il fronte del centrosinistra è quindi compatto nel sostenere la posizione del dott. Paolo Calabrò, ex consigliere comunale di centrodestra.