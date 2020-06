La Polizia arresta un uomo di Cannistrà per detenzione e spaccio di droga

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Barcellona hanno arrestato nella notte il pregiudicato barcellonese Bernardo Mirabile, 61 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati legati alla detenzione ed allo spaccio di droga.

L’uomo, residente nella frazione di Cannistrà-San Paolo, è accusato anche questa volta di detenzione e spaccio di stupefacenti, dopo che nella sua abitazione e nelle pertinenze della stessa sono stati ritrovati diversi tipi di droga. Gli agenti lo hanno colto in flagranza, con le dosi pronte per essere immesse sul mercato. Nel momento dell’irruzione, il sessantunenne ha tentato una precipitosa fuga, ma è stato raggiunto e bloccato, nel vicolo adiacente all’abitazione. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare sul tavolo della sala da pranzo 22 grammi di cocaina, 32 grammi di sostanza da taglio, un bilancino, un accendino, un coltello e materiale per il confezionamento in dosi. Rinvenuta e sequestrata, inoltre, la somma di denaro pari a 8.990 euro ritenuta provento dell’attività illecita. L’uomo è stato arrestato e condotto al commissariato di Barcellona.

Dopo le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno, il 61enne è stato trasferito agli arresti domiciliari in attesa dello svolgimento dell’udienza di convalida.