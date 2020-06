Città Aperta chiede chiarezza sul cambio al vertice del Pronto soccorso di Barcellona

Sta diventando un caso politico, oltre che sindacale, quello della revoca dell’incarico di responsabile del Pronto Soccorso dell’Ospedale Cutroni Zodda al dott. Paolo Calabrò. L’area del centrosinistra, non certo quella vicina al dott. Calabrò, consigliere comunale di centrodestra per alcuni mandati, sta chiedendo conto al direttore generale Paolo La Paglia in merito alla motivazione di questa decisione. Il dubbio sulla natura punitiva del provvedimento è stato sollevato fin da subito della Uil, sindacato di cui è rappresentato proprio il dott. Calabrò.

Dopo il Psi, anche il movimento Città Aperta, con una nota, a chiede che l’Azienda chiarisca le motivazioni che hanno portato all’adozione di un provvedimento. “Sembra giustificato più da logiche politiche, che da reali criteri organizzativi. La decisione adottata dall’Asp appare ancora più grave viste le attuali condizioni del Cutroni-Zodda, di fatto spogliato, per l’emergenza Covid, di tutti i reparti, senza che il governo regionale e l’Asp abbiano ancora adottato impegni ufficiali, se non vaghe dichiarazioni rassicuranti, circa tempi e modi di riapertura a pieno regime del nostro ospedale”.