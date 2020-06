L’I.C. Militi porta a termine il progetto PON “Cody … amo3”

Il progetto Pon “Cody…amo3” è stato rivolto alle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Militi di Barcellona Pozzo di Gotto, Dirigente Professoressa Maria Pina da Campo. Il progetto è stato possibile grazie al coinvolgimento delle insegnanti tutor Rosa Torre Currò e Domenica Recupero, con l’esperto Rosalia Bruno.

Scopo del Progetto, realizzato in trenta ore, di cui 15 in lezioni sincrone, è stato quello di educare gli alunni all’utilizzo del pensiero computazionale per migliorare le capacità di problem solving e dare impulso alle STEAM (Science, Tecnology, Engineering, Art, Maths). Gli alunni hanno fatto semplici esperienze di Coding, come attività trasversale, sfruttando i percorsi proposti dal progetto e le risorse disponibili su Code.org. L’obiettivo è stato, dunque, realizzato in modo costruttivo, tramite attività di scoperta e gioco.



Il corso ha consentito agli alunni di imparare divertendosi, di vivere un’esperienza fortemente socializzante e di potenziare la capacità di ipotizzare soluzioni. I bambini si sono cimentati in codici, algoritmi, istruzioni e diagrammi di flusso. Hanno sperimentato la programmazione unplugged con Cody Roby, la programmazione a blocchi, le sequenze di istruzioni e cicli con il ballo del codice, la programmazione con Scratch, riproduzioni in pixel art delle opere di Kandinsky e di Mondrian. L’attuazione dei progetti PON è un’occasione di arricchimento per tutta la scuola, alunni e docenti. Si attesta come opportunità di miglioramento delle situazioni di apprendimento degli studenti che hanno bisogno di una scuola che punti al successo formativo e che accolga. Una scuola che stimoli le loro curiosità, favorisca lo sviluppo originale delle personalità e delle attitudini, dia strumenti di comprensione e di interazione positiva con la realtà.

Gli alunni hanno potuto potenziare le competenze di base grazie a metodologie ludiche innovative ed accattivanti, hanno espresso le loro potenzialità, arricchendo altresì l’autostima, i rapporti interpersonali e comportamentali, nell’ottica di una sana e consapevole convivenza civile.