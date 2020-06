I complimenti di Città Aperta al nuovo segretario PD: “Pronti a rilanciare la nostra intesa”

Il Movimento Città Aperta, con una breve nota, si complimenta con il nuovo segretario del Pd Antonino Novelli, eletto ieri sera dal congresso cittadino del partito, e rilancia l’intesa già avviata in questi anni in vista delle imminenti elezioni comunali del 4 e 5 ottobre.

“La passione della giovane età – si legge nella nota – e l’esperienza politica maturata anche nei due mandati come consigliere comunale daranno sicuramente nuova linfa al panorama politico barcellonese. Il percorso collaborativo solido e già avviato, tra Città Aperta e il Partito Democratico, entra quindi in una nuova fase in vista delle prossime elezioni”.