Gala: rinnovato il direttivo del Comitato di Quartiere

Lo scorso 30 maggio 2020 si è riunito il nuovo Consiglio direttivo del Comitato Cittadino di Quartiere Gala per il rinnovo delle cariche del direttivo.

Sono stati eletti: Manuri Antonino che ricopre la carica di presidente; Molino Santi, vice-presidente; Giovanni Chiofalo è il segretario; Felice Biondo, il tesoriere.

Manuri succede così al presidente uscente Carmelo Bucca e alla carica di tesoriere che era ricoperta da Gaetano Chiofalo, succede Felice Biondo.

Tra le istanze che il nuovo direttivo intende portare avanti sin da subito per il bene della frazione Gala e della collettività barcellonese sono stati indicati: la realizzazione della condotta idrica principale che risulta già finanziata, dal pozzo di Santa Venera fino al Paese di Gala per risolvere l’annoso problema della Carenza di acqua alla frazione, soprattutto durante la stagione estiva; in considerazione della emergenza Covid – 19, si intende chiarire all’amministrazione e alle dirigenze scolastiche che nella frazione ci sono 3 edifici (ex scolastici) che potrebbero essere utilizzati per l’inizio dell’anno scolastico a settembre, in considerazione delle restrizioni in materia di distanziamento e considerata la necessità di reperire nuove aule. Inoltre, il Comitato intende chiedere chiarimenti e attivarsi riguardo al finanziamento della Chiesa antica, per la quale, è già stato approvato il progetto esecutivo dalla Curia, dal Genio Civile con contestale deposito al Comune di Barcellona, come dichiarato anche dal Sacerdote Padre Milone Salvatore.

Del comitato di quartiere fanno parte: Molino Santo, Mangano Sebastiana, Messina Salvatore, Valentina Strano, Chiofalo Gaetano, Strano Sergio, Iannello Cosimo, Bucca Carmelo, Pizzo Santo, Chiofalo Giovanni, Abbate Domenico, Manuri Antonino, Benvegna Rosi, Benvegna Mariella, De Pasquale Stefania, Biondo Felice.