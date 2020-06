Barcellona non è più Covid-free, positivo un uomo rientrato da Milano

L’annuncio è stato affidato ad una diretta dell’assessore Nino Munafò. E’ stato registrato un nuovo caso positivo a Barcellona Pozzo di Gotto. Un uomo rientrato da Milano, che si era sottoposto al regolare controllo con il tampone per il Covid-19, ha ricevuto l’esito positivo del test. L’autorità sanitaria ha già disposto l’isolamento domiciliare per il nuovo positivo, con la verifica dei contatti avuti dall’uomo dal rientro in Sicilia. L’assessore Munafò ha comunque rassicurato i cittadini sull’attivazione dei protocolli per impedire la diffusione del Coronavirus