Città Aperta chiede chiarezza sulle autorizzazioni del comizio di Salvini a Barcellona

I consiglieri comunali di Città Aperta, Antonio Mamì e Raffaella Campo, hanno presentato un’interrogazione per chiedere quali erano state le richieste inoltrate al Comune di Barcellona dal Commissariato di Polizia, che ha portato all’emissione dell’ordinanza di chiusura dell’area interessata dal comizio del senatore Matteo Salvini.

I due rappresentanti dell’opposizione consiliare, pur consapevoli che la dicitura “gara podistica”, inserita nel provvedimento e su cui tante polemiche sono state sollevate sopratutto sui canali social, sia stata causata da un mero refuso, chiedono di sapere in sostanza se era stato autorizzato o meno il comizio dell’esponente del Carroccio. “Come tutti sanno fino a lunedì scorso 15 giugno in tutta Italia, causa emergenza sanitaria in atto, non è stato possibile autorizzare manifestazioni pubbliche e assembramenti di alcun tipo. A Barcellona però si è svolto un incontro con il segretario della Lega che ha prodotto una vero assembramento, sia di sostenitori, sia di contestatori, come testimoniano le immagini diffusa degli organi di stampa e dai tanti utenti dei social network. Ritenendo verosimile l’errore materiale nella dicitura “gara podistica” per giustificare la chiusura al traffico dell’area interessata, ci chiediamo se fosse stata autorizzata di fronte all’ingresso principale del Parco Urbano l’installazione di impianto di amplificazione, utilizzato per il comizio politico, e in generale quali fossero state le prescrizioni delle Forze dell’Ordine in merito alla presenza del senatore Salvini”.