Barcellona, convalidato l’arresto per la coppia accusata di spaccio, ma tornano in libertà

Il gip del tribunale di Barcellona Salvatore Pugliese ha disposto la convalida dell’arresto per la coppia di ragazza fermati dai carabinieri con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, ma non ha accolto la richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura. I due ragazzi, difesi dall’avvocato Giuseppe Sottile, sono stati quindi rimessi in libertà in attesa che si conclude la fase istruttoria e di definiscano i contorni dell’eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Il giudice ha in pratica accolto la tesi della difesa, che ha sottolineare la mancata verificata sul principio attivo delle piante rinvenute nell’abitazione che dovrebbero confermare se le stesse contenessero sostanza stupefacente. Sull’accusa di furto di energia elettrica contestato alla coppia, anche in questo caso, saranno necessari nuovi accertamenti per definire le reali responsabilità dei due giovani conviventi nella zona di Pozzo di Gotto.