Revocato lo sciopero dei lavoratori Dusty, pagati gli stipendi di maggio

Il Comune ha versato la somma necessaria per consentire alla Dusty di pagare il 60 per cento dello stipendio di maggio ai lavoratori in servizio sul territorio di Barcellona Pozzo di Gotto.

La conferma è arrivata direttamente dai responsabili sindacali, che hanno annunciato la revoca dello sciopero indetto per prossimo 24 giugno e contestualmente dello stato di agitazione, che aveva provocato gravi disagi in diversi punti della città, soprattutto nelle zone che ospitano le isole ecologiche.

Si risolve così per il momento la vertenza che puntualmente si ripete all’inizio dell’estate, con lo stesso copione: i lavoratori costretti ad alzare la voce per ottenere lo stipendio, dopo il mancato pagamento della Dusty, e il Comune messo alle strette per versare le quote arretrate delle fatture emesse dalla società etnea.