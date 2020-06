L’Asp Messina smentisce nuovi casi di Covid-19

La voce di nuovi presunti casi di contagio da Covid-19 si è diffusa in mattinata e riportata da alcuni organi di stampa online. Dalle verifiche effettuate la notizia non è stata confermata ed l’ASP Messina ha diffuso una nota con cui smentisce una nuova ondata di positivi in provincia.

“In relazione a notizie diffuse da alcuni organi di informazione – si legge in una nota – nelle prime ore di oggi venerdì 19 giugno, si comunica che negli ospedali appartenenti all’ASP di Messina, dalle verifiche effettuate, non sono presenti nuovi casi di positività al contagio SARS COV2.Così come avviene quotidianamente vengono normalmente effettuate tutte le previste attività di sanificazione periodiche degli ambienti ospedalieri e degli ambulatori”.