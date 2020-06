L’arte ed i suoni all’IC Capuana, all’insegna dell’accoglienza e dell’inclusione

Il progetto Galleria Leonardo ed i Pon Suoni, colori e rumori ed Crescere hanno chiuso l’anno scolastico dell’Istituto Comprensivo Capuana. La didattica a distanza applicata in occasione dell’emergenza Covid-19 non ha bloccato le attività portate avanti dai docenti dell’istituto, coordinate dalla dirigente Carmen Pino.

Non si è fermato così il progetto della Galleria Leonardo, realizzata inizialmente nei locali del plesso Verga e curata dalla docente di Arte Angela Saja. Nel lockdown infatti è stato ha attivato il profilo Facebook “Leonardo Capuana” per garantire continuità, almeno virtuale, alla realtà culturale nata dall’esperienza dello scorso anno, dopo la realizzazione della mostra allestita alla Galleria civica Seme d’Arancia “Leonardo 500 e una scuola inclusiva“. L’iniziativa ha infatti raccolto gli elaborati artistici e scientifici degli alunni dell’istituto Comprensivo, realizzati in occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci. La naturale prosecuzione del progetto è stata la realizzazione della Galleria all’interno della scuola, che si articola nel progetto extracurriculare MuseoLab Leonardo, con l’intento di avvicinare sempre più gli alunni all’Arte. Sono state proposte attività laboratoriali didattico espressive per favorire e sostenere l’educazione, l’istruzione, la formazione nel campo della cultura e dell’arte. Nel prossimo futuro l’obiettivo è invitare artisti che possano incontrare gli alunni e allestire con loro le proprie mostre direttamente nella scuola concepita come galleria d’arte.

Sono stati completati due progetti pon, uno d’arte e l’altro di scrittura creativa, coordinati dal tutor Antonella Mirabile. Nel modulo Lo Schizzo si è configurato come risposta ai bisogni di apprendimento dei bambini in età prescolare, che si intrecciano tra la serenità e lo stare bene in gruppo con la motivazione ad apprendere attraverso metodologie ludico/creative. L’esperto, la prof.ssa Angela Saja, ha attivato, in presenza, un atelier di pittura, utilizzato in alcuni casi alla maniera di Hervè Tullet, in altri, alla maniera del Clouslieu di Arno Stern.









Foto PON Suoni, colori e rumori, Modulo Lo Schizzo

Nel modulo Diventare autonomi , rivolto ai bambini della scuola primaria, la docente Antonella Minniti ha fatto accostare i bambini alla scrittura creativa ed alla poesia, anche con la realizzazione di divertenti e colorati Lapbook e Caviardage. Un insieme dinamico e creativo di materiali che rientra nella sfera del «learning by doing» (imparare facendo), in cui l’alunno è al centro del proprio apprendimento.

I Lapbook come costruzione di cartellette di cartoncino di diverse dimensioni e formati che servono per contenere tutti gli elementi (disegni, fotografie, brevi descrizioni, ecc.) realizzati su un argomento. La tecnica del Caviardage consente di andare alla ricerca della poesia nascosta. Anche in questo Modulo il valore della manualità, della concretezza, della laboratorialità e della creatività.









Foto relative al PON Crescere, Modulo Diventare autonomi

E’ in corso il modulo Il suono della lingua , affidato all’esperto prof.ssa Laura Lemmo Gallo ed ai tutors Maria Ausilia Gregorio ed Evelina Mazzeo, rivolto agli alunni non italofoni, appartenenti ad altre etnie, della Scuola Primaria e Scuola secondaria dell’I.C. Capuana. La conoscenza della lingua italiana rappresenta una esigenza educativo-didattica per l’inclusione degli studenti non italofoni. Il suono della lingua nasce come risposta alla suddetta esigenza educativa e si pone l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti necessari per comunicare in modo efficace in numerosi contesti della vita quotidiana, nonché di raggiungere il successo scolastico e favorire la socializzazione, l’aiuto e il rispetto reciproci.

L’esperto prof.ssa Laura Lemmo Gallo ha programmato una serie di attività con la rimodulazione dei contenuti e delle competenze in una prospettiva interdisciplinare integrata da fonti, modelli culturali e punti di vista “altri”. Nella logica del “fare per imparare” vengono proposti, anche in DaD, semplici laboratori teatrali che possono portare al dialogo all’interno della classe virtuale; giochi di ruolo e simulazioni che consentono di conoscere le diversità personali e culturali, aumentando l’autostima, e valorizzando la diversità e laboratori di ascolto e animazione della lettura, perché i libri sono, per natura, spazi aperti e ponti verso gli altri; attività preziosa e importante per classi multiculturali qualunque sia l’età degli alunni.