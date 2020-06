L’on. Villarosa dal Prefetto per capire come è stato autorizzata il comizio di Salvini

Il sottosegretario al Mef, Alessio Villarosa, dopo gli inopportuti assembramenti verificati venerdì scorso per la presenza di Matteo Salvini a Barcellona eMilazzo, ha chiesto un confronto con il Prefetto di Messina per chiedere spiegazioni su chi, come, quando e perchè sia stato permesso un concentramento di persone in un momento di post emergenza Covid-19.

“Ritengo che quello che i cittadini di Barcellona e di Milazzo abbiano vissuto ed assistito il 12 giugno scorso sia stato un cattivo esempio di Stato e un cattivo esempio di civilità. In uno Stato in cui, per colpa di un virus che si trasmette attraverso le vie aree, viene imposto a tutte le aziende di rispettare e soprattutto di far rispettare le distanze sociali (facendogli possibilmente perdere anche introiti) e viene imposto ai cittadini (solo ed esclusivamente per la loro sicurezza sanitaria e sociale) di evitare assolutamente gli assembramenti perchè questi possono aiutare e provocare nuove diffusioni del virus, nuovi focolai e quindi far ripiombare il paese in un nuovo lockdown, non è possibile permettere ad un senatore della Repubblica (sia esso Matteo Salvini o un qualunque altro leader politico) di organizzare e di vedersi autorizzare un comizio che generi assembramenti “gratuiti” sia di sostenitori che di contestatori (entrambi ampiamente prevedibili con abbondante anticipo)”.

“Lo Stato (in tutte le sue forme dalla maggioranza all’opposizione) – conclude Villarosa su un post su Facebook – deve dare assolutamente l’esempio”.