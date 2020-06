Lavoratori Dusty in agitazione: da oggi raccolta a singhiozzo e il 24 giugno lo sciopero

Con l’estate torna puntuale la vertenza dei lavoratori impegnati nel servizio di raccolta dei rifiuti. La Dusty, creditrice di alcune mensilità nei confronti del Comune, ha garantito solo il 30 per cento dello stipendio di maggio, dopo alcuni mesi in cui il pagamento è stato dilazionato per la mancanza di liquidità.

I dipendenti della società si sono riuniti per oggi in un’assemblea sindacale di due ore per turno, bloccando di fatto la raccolta in molte zone della città. La decisione assunta è stata quello di proseguire lo stato di agitazione anche nei prossimi giorni e di proclamare lo sciopero per il prossimo 24 giugno. Le conseguenze sono state immediate come confermano le foto scattate per vie della città, con le isole ecologiche stracolme e le buste dell’immondizia indifferenziata lasciata per strada in molti quartieri barcellonesi.

L’isola ecologica nell’area del parco La Rosa

“Siamo stanchi di dover affrontare sempre lo stesso problema – affermano i rappresentanti dei lavoratori – e soprattutto delusi perchè non è stato ripagato l’impegno profuso nella fase più dura dell’emergenza Covid-19, quando abbiamo garantito il servizio assumendoci tutti i rischi collegati ad un possibile contagio”.