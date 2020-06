Contestato il piano del personale. Il segretario: “Garantita la stabilizzazione degli Asu, prioritario superare le carenze in alcuni uffici”

La Giunta comunale ha approvato la delibera 139 con cui è stato definito il nuovo programma triennale del fabbisogno di personale negli uffici comunali. Dai dati raccolti dal segretario Giuseppe Torre, attraverso un proficuo confronto con i dirigenti dei settori, sono state definiti le priorità legate alla carenze in questi uffici e quei servizi che richiedevano un potenziamento del monte ora per i ex contrattisti stabilizzati a dicembre. Sono state definite così 20 ricontrattualizzazioni per alcuni dipendenti con contratto part-time in servizio nell’ufficio edilizia, nel comando della Polizia Municipale e nel servizio autisti, oltre ad alcuni manutentori. “I criteri sono stati condivisi con i dirigenti – conferma il segretario Giuseppe Torre – in base alle reali carenze riscontrate da un’attenta analisi delle esigenze degli uffici. Saranno contestualmente garantiti entro l’anno le stabilizzazioni dei lavoratori Asu, sia nel caso in cui venga accolta l’istanza inoltrata di assunzione in deroga, sia nel caso contrario, perchè c’è la capienza di personale in pianta organica. Per la progressioni verticali, quantificate in 12 unità, secondo quanto previsto dalle attuali normative, è necessario prevedere anche lo stesso numero di assunzioni dall’esterno. Questa ipotesi è percorribile soprattutto se sarà accolta l’istanza in deroga per i lavoratori Asu. La situazione sarà monitorata nei prossimi mesi ed alla fine dell’anno si trarranno i necessari riscontri per definire il percorso avviato, che punta al miglioramento dei servizi per la cittadinanza, seguendo anche un principio che guarda al merito“.

La delibera è stata contestata nel merito e nel metodo dal sindacato UGL, attraverso il delegato provinciale Iano Iraci. “Nel metodo – si legge in una nota – anche per ragioni di opportunità, oltre che per indicazioni normative, la bozza dell’ atto deliberativo, supportata dalla documentazione propedeutica che attestasse la coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l’organizzazione degli uffici, doveva essere portata a conoscenza della parte sindacale per l’approvazione il più possibile condivisa dalla rappresentanza dei lavoratori”.

Nel merito l’organizzazione sindacale in prima linea soprattutto per la tutela dei lavoratori ASU, contesta la procedura di stabilizzazione con la richiesta di deroga e conseguente assunzione in soprannumero. “Nella delibera, di fatto, si rimanda la stabilizzazione dei lavoratori ASU a data da destinarsi richiamando la applicazione di una legge nazionale (160/ 2019) che ad oggi, in Sicilia, non è stata applicata, perchè necessità di una “leggina regionale“ di recepimento. Il percorso giuridico, da attuare, a parere di chi scrive, non è l’inquadramento in soprannumero bensì quello per il quale l’Amministrazione si era già impegnata con la rimodulazione della dotazione organica, ripristinando i posti già a suo tempo individuati nelle precedenti delibere e definendo le procedure concorsuali avviate con la stipula dei contratti già finanziati con il contributo regionale quinquennale. A nostro parere tale percorso lineare, logico e condiviso, è stato al momento abbandonato, relegando i lavoratori ASU in un futuro privo di qualsiasi prospettiva dignitosa, ed in compenso si trova riscontro alle progressioni di carriera ed alle assunzioni dall’esterno (raddoppiate rispetto alla originaria previsione) con enorme dispendio delle risorse assunzionali disponibili e già destinate alla stabilizzazione degli ASU. La risposta alquanto generica del funzionario istruttore della COSFEL rafforza le preoccupazioni di questa organizzazione sindacale sull’esito dell’iter procedimentale che appare essere destinato ad una ulteriore perdita di tempo, lasciando immutate condizioni di lavoro inaccettabili e intollerabili”.

Sul punto il segretario Torre chiarisce la linea suggerita all’ente per definire la procedura: “La stabilizzazione degli ASU sarà definita in autunno, dopo l’approvazione dei documenti contabili richiesti dalla Cosfel nel parere rilasciato a febbraio con cui ha rigettato l’istanza di procedere all’assunzione con l’applicazione dei bilancio precedenti. La giunta ed il consiglio comunale dovrebbero definire tutto (bilancio consuntivo 2019 e preventivo triennale 2020/2022) entro settembre e subito dopo sarà inviata la documentazione alla Cosfel per il nuovo parere che dovrebbe sbloccare la procedura. Se non ci sarà concessa la stabilizzazione in deroga, il Comune ha la capienza nell’attuale pianta organica pari a 42 unità per poter assumere gli Asu senza contratto“.

L’UGL ha contestato anche il metodo con cui è stata programmata la modifica del contratto dei lavoratori ex contrattisti, con aumento fino a 30 ore dell’orario di lavoro. “Pur riconoscendo la necessità di implementare l’orario di lavoro, stante lo svuotamento progressivo degli uffici, si contesta come la ricontrattualizzazione non è stata condivisa dalla rappresentanza sindacale e soprattutto doveva riguardare tutti i dipendenti ex contrattisti senza alcuna disparità di trattamento. Si ignorano i criteri, i bisogni e le analisi dei dirigenti, strumentali e propedeutici, a fronte dei quali si vuole attuare detta ricontrattualizzazione, con consistente implementazione dell’orario di lavoro. Non si fa menzione né della distribuzione di personale, e nemmeno dell’eventuale ricorso a forme di riconversione professionale volte a privilegiare il potenziamento delle funzioni istituzionali con notevole conseguente risparmio delle risorse finanziarie. Si evidenzia che la stabilizzazione del Dicembre 2019 dei contrattisti è avvenuta nel rispetto della dotazione organica, a suo tempo modificata, con riguardo ai servizi offerti alla collettività, secondo parametri quantitativi e qualitativi, che ne costituivano la premessa alla luce della nuova normativa in materia. Si ritiene utile ricordare anche che la ricontrattualizzazione, a differenza della integrazione oraria e dello straordinario, comporta benefici economici e previdenziali dai quali la maggior parte degli ex contrattisti sarà ingiustamente esclusa”.

L’UGL ha quindi richiesto un incontro urgente, auspicando la sospensione della Deliberazione della Giunta Municipale N. 139 /2020 e degli atti conseguenti.