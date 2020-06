Ponte di Calderà, l’ass. Pino: “Saranno rispettati i tempi di consegna”

I lavori per la ricostruzione del ponte sul torrente Longano tra Calderà e Spinesante saranno completati entro il termine del 20 agosto, fissato nel capitolato d’appalto affidato alla ditta Ricciardello.

L’assessore ai lavori pubblici Tommaso Pino, insieme al dirigente dell’ufficio tecnico Gaetano Schirò, tranquillizzano i residenti, dopo che erano state diffuse notizie in merito a possibili ritardi nella consegna dell’opera. “C’è stato effettivamente un problema – conferma l’assessore Tommaso Pino – nella fornitura di un particolare tipo di ferro, da utilizzare per la campata unica della struttura. La ditta olandese, inizialmente incaricata di realizzare la materia prima, ha comunicato l’impossibilità di definire la consegna. Dopo un’attenta valutazione delle possibili alternative è stata individuata una nuova impresa, che potrà garantire la fornitura del ferro già all’inizio di luglio, in tempo utile per completare l’opera entro la fine di agosto”. L’assessore ha ricordato come il contratto preveda una penale per ogni giorno di ritardo rispetto a termine del 20 agosto per la consegna dei lavori.