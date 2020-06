Piazza San Sebastiano, posizionati tre nuovi alberi donati dal Lions Club

Sono stati messi a dimora nella storica piazza San Sebastiano i tre fusti di essenza di “Jacaranda” che il Lions Club ha donato alla città per colmare gli spazi lasciati vuoti della rimozione di altrettanti abeti avvenuta alla fine del 2019.

Si è così concretizzata l’intesa avviata dall’Assessore al verde pubblico Angelo Paride Pino con all’ing. Giuseppe Quattrocchi, Presidente del Lions Club cli Barcellona Pozzo di Gotto, che aveva l’obiettivo di ridare nuovo decoro alla Piazza San Sebastiano.

“E’ stato colmato un vuoto urbanistico ed “affettivo” – dichiara l’assessore Angelo Paride Pino – legato alla necessaria rimozione degli alberi preesistenti, per la loro precaria stabilità, che tante polemiche aveva sollevato tra i nostri cittadini. Ringrazio a nome dell’Amministrazione, il Lions Club barcellonese, per il senso di partecipazione civica dimostrato anche questa circostanza, come già fatto anche in altre occasioni”. Lo stesso service cittadino ha già preannunciato la donazione di altri alberi che serviranno abbellire il centro storico della città del Longano.