Il piccolo teatro Ettore Petrolini riapre per riaccendere la magia

Che un teatro sia grande o piccolo, la magia è la stessa. E la magia del teatro è unica, nessuna sala cinematografica da fantascienza o avanzatissimo sistema di home theatre potranno mai eguagliare l’emozione di trovarsi a pochi metri dall’artista che recita, canta o balla. Un piccolo teatro, poi, ha qualcosa in più: l’atmosfera di un’impresa che si fonda sulla pura passione, di un luogo dove si possono sperimentare storie nuove e nuovi talenti dal grande futuro. Magia e atmosfera che si respirano a pieni polmoni nel Piccolo Teatro Petrolini di via Pettini 36 (località Nasari), a Barcellona Pozzo di Gotto, una bella realtà portata avanti dal talento e dalla passione di Francesco Chianese e da un bel gruppo di bravi e promettenti artisti. Finalmente il Piccolo Teatro, che prende il nome dall’associazione culturale “Ettore Petrolini” che la anima, riapre dopo la lunga chiusura dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19. Nel piccolo teatro da poco meno di cento posti, davanti ad un pubblico necessariamente ridotto per le precauzioni imposte dalle norme sul distanziamento sociale, il direttore artistico Francesco Chianese ha presentato uno spettacolo dal titolo “Bentornata vita”, una serie di monologhi alternati da balletti e da sketch di cabaret. I monologhi sono tutti opera di Francesco Chianese, che non è solo direttore artistico ma autore teatrale a tutto tondo. I singoli monologhi non sono stati introdotti da un presentatore o da una voce narrante fuori campo sia per questioni di ritmo sia per creare un suggestivo, e pienamente riuscito, effetto spiazzante nel pubblico presente. Dopo il saluto al pubblico di Chianese, che ha ringraziato i presenti e l’associazione nazionale Carabinieri in pensione (che si è occupata della sorveglianza), è salita sul palco Sofia Saporita, protagonista di “Decisamente single”, nella parte di una tenera e un po’ svanita sognatrice che attende l’amore della vita.

Dopo il balletto delle belle e brave Elisabetta De Pasquale e Marilisa Gitto, è arrivato il turno di Salvatore Bucca e Mariano Mirabile, protagonisti del duetto “Uno, due, tre”, una scenetta comica su amori, tradimenti ed equivoci. Il monologo “Da grande” di Nicole Gentile ha commosso tutti per la tenerezza e la giovane età della protagonista mentre il monologo “Perché siamo una persona sola” di Martina Parisi, muovendosi tra le ruvide sfumature del noir, ha suscitato le più varie emozioni per l’intensità della storia e dell’attrice. Dopo un nuovo balletto, è salito sul palco Matteo Gentile col monologo “Folle no: ma solo me stesso”, una riflessione su libertà, anticonformismo e follia. Massimo Maugeri ha poi somministrato le sue “Pillole di cabaret” divertendo tutti con la sua comicità surreale. Filippo De Mauro, in arte Filippone l’Imitatore, ha portato sul palco le indimenticabili voci di Mike Bongiorno, Corrado Mantoni, Franco Franchi, Bombolo e Totò. Dopo la breve e divertente scenetta dal titolo “Sempre la stessa storia” della bella e brava Rosemary Calderone, lo spettacolo è stato chiuso dal monologo “La ragazza” recitato da Riccardo Giardina, una storia crepuscolare ricca di sentimento e di misteri. Uno spettacolo molto ricco, dunque, e bello in un piccolo ma bel teatro. Uno spettacolo, però, che non sarebbe stato possibile senza quei ruoli tecnici che non si vedono ma ci sono, eccome. Ad affiancare il regista Francesco Chianese, c’erano le coreografe Marilisa Gitto ed Elisabetta De Pasquale e l’assistente alla regia Riccardo Giardina mentre alla console c’era Marco Contazzi. Accanto a loro, hanno partecipato anche Sabina Bruzzese, Mariella Scarsella, Lory La Sposa e il piccolo Mattia. Viva il teatro e viva il Piccolo Teatro Petrolini.