Il Network Culturale lancia una campagna a tutela dei beni culturali di Barcellona

Il Network Culturale di Barcellona ed il gruppo di lavoro della pagina social “Piazza Grande, la città che vorrei” hanno lanciato una petizione di sensibilizzazione, via social, di rispetto, tutela, salvaguardia e manutenzione dei propri beni culturali.

L’idea è nata dopo l’ennesimo intervento richiesto al Comune per la bonifica de “La Fontana dei due Fiumi”, opera monumentale realizzata dal compianto scultore Francesco De Francesco, ubicata in Piazza Duomo, oggetto di quotidiano vandalismo e della inciviltà delle persone, che vi gettano impunemente di tutto. “Un bene culturale, qualunque esso sia, è di tutta la città – ricorda il coordinatore Bernardo Dell’Aglio – e delle generazioni che verranno. Per questo abbiamo avviato la petizione online, consapevoli che uno dei “doveri” dell’associazionismo culturale è anche quello di “svegliare” la coscienza civica di una città e delle pubbliche amministrazioni verso l’attenzione e soprattutto la manutenzione dei nostri beni culturali”.

La fontana monumentale Longano e Itria, realizzata in marmo, è stata inaugurata il 5 aprile del 1988 e fa parte del progetto di sistemazione di Piazza Duomo, curato dagli architetti Sebastiano Raimondo e Giuseppe Bruno. La fontana fa riferimento ai due torrenti, il Longano e l’Itria, che attraversano la città, e rappresentano idealmente l’incontro e l’unione di Barcellona e Pozzo di Gotto avvenuta nel 1835. L’opera è di un “genius loci” cittadino: l’artista-medico Francesco De Francesco, nato a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1938, e deceduto a Bergamo, durante l’epidemia di coronavirus. Era uno dei tanti medici, già in pensione, che hanno voluto fornire il proprio aiuto, per il contagio del covid, alla propria comunità.

Per la nostra città, oltre alla realizzazione della fontana, Francesco De Francesco, ha dipinto, in tre estati successive, la tela Le anime del Purgatorio(2015) e il quadro Nigra Sum Sed Formosa(2020), entrambi per l’Oratorio della Chiesa delle Anime del Purgatorio a Pozzo di Gotto.

Il Network culturale, ha già ideato e realizzato un pannello culturale 30×40 che descrive l’opera e la figura dell’artista. “Farà una formale richiesta di “adozione” del bene – conclude Dell’Aglio – e richiederà agli amministratori una autorizzazione per poter allocare questo pannello accanto alla fontana. Fiduciosi che possa essere immediatamente autorizzato, a differenza dei pannelli da tempo pronti sui “Personaggi Barcellonesi”, ancora in attesa, dopo quasi un anno, di essere autorizzati per poterli allocare”.

Le 16 associazioni che fanno parte del Network culturale sono la Genius Loci, Pro Loco Manganaro, Fidapa, Corda Fratres, Lega Ambiente del Longano, Mutamenti Liberi, Associazione Ettore Petrolini, Fumettomania, Ars Vivendi, Confraternita Sant’Eusenzio, Associazione Cannistrà, Accademia Musicale Nino Pino Balotta, Associazione P. Mandanici”, Giambra Editori, Museo Cassata e Museo Jalari.