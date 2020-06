Terme Vigliatore, tutti assolti per la lottizzazione della coop. Stella Cometa

I giudici del Tribunale di Barcellona hanno assolto con formula piena gli imputati accusati di abuso d’ufficio per la lottizzazione promosso dalla cooperativa “Stella Cometa 88” e dalla ditta “Villa romana srl”, che avrebbe dovuto consentire la realizzazione di 12 villette nella frazione di San Biagio.

Erano finiti sotto processo Vincenzo Torre, responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Terme Vigliatore, Mario Tomasino, all’epoca commissario ad acta dello stesso Comune, Adolfo Miano, progettista della cooperativa, Antonino Prinzi, comandante della polizia municipale e legale rappresentante della cooperativa fino al 10 settembre 2013 insieme a Michelangelo Alessandro, e Domenico Quinti, legale rappresentante della Villa Romana.

I fatti si riferiscono al periodo tra il 2011 fino al marzo 2014 e poi fino al 2015, quando venne eseguito il sequestro preventivo.

Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna per tutti ad un anno e 8 mesi e 15 mila euro di ammenda. I giudici del collegio penale hanno assolto tutti dall’accusa di abuso d’ufficio perché il fatto non sussiste, compreso Alessandro per il quale erano stati richiesti due mesi solo per abusi edilizi. La difesa era stata affidata gli avvocati Filippo Barbera, Antonio Emanuele Imbesi e Nino Favazzo.