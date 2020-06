La ricorrenza di San Vito, co-patrono della città, comunque sentita anche senza la processione

E’ una festa patronale diversa degli anni scorsi quella di San Vito, patrono di Pozzo di Gotto e co-patrono della città del Longano. Il 15 giugno era diventato, soprattutto nell’ultimo periodo, un momento di aggregazione, culminata con l’ormai tradizione infiorata di via Garibaldi, che coinvolgeva i pozzogottesi pronti a rinnovare la fede e l’attaccamento verso San Vito. Il Coronavirus e le limitazioni imposte dai decreti e della diocesi hanno impedito lo svolgimento di feste e processioni, ma non possono far venir meno il legame con il co-patrono della città di Barcellona Pozzo di Gotto.

Nel Duomo di Santa Maria Assunta stasera alle 19 è programmata una messa solenne, officiata dal padre Santo Colosi, per consentire ai fedeli di onorare San Vito con un momento di preghiera.