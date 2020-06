Nata a Verona, con il cuore siciliano, scrive a Salvini: “È semplice screditare laddove non si conosce”

Matilde Maria Campisi, una ragazza nata a Verona 23 anni fa, ha scritto una lunga lettera per raccontare il suo legame profondo la Sicilia, la terra dei suoi genitori, originari di Rodì Milici, che definisce il suo cuore pulsante, il posto in cui fare ritorno, il suo nido. Si rivolge al leader della Lega Matteo Salvini per invitarlo ad una riflessione, ad imparare ad ascoltare ed a mettere da parte la sua strategia politica di andare sempre contro chi non si conosce, per conquistare il seguito di chi ha paura dello sconosciuto e fa spesso di tutta l’erba un fascio. Ecco la sua riflessione:

Mi chiamo Matilde, sono nata il 12 luglio 1996 a Verona da genitori siciliani.

Verona, un piccolo gioiello tanto caro e prezioso agli italiani e curiosa meta per persone di ogniddove perché testimone di uno dei più lottati amori della letteratura inglese. Alla città dell’amore non manca nulla: magnetica, incantevole, difficile non innamorarsene. Non le si può rimproverare di non avere servizi efficienti. Lì, ogni cosa, ha un’organizzazione equilibrata, una giusta collocazione nella grande catena di montaggio, soddisfa un gran numero di esigenze nel suo essere “a misura d’uomo”.

Verona è stata il mio scheletro. È il luogo in cui ho avuto la possibilità di formarmi, di gettare fondamenta per far evolvere la mia persona, di muovere quei primi passi che ogni individuo, lungo il proprio percorso di vita, è solito viversi: le prime uscite, le prime feste, i primi concerti, le prime fantasie sulle case che avrei voluto abitare al compimento dei tanto attesi diciott’anni..

Verona ha toccato con mano ogni mio stato d’animo: è stata l’ostetrica che mi ha vista nascere e il tutore che mi ha accompagnata nella fase di crescita. I miei ricordi lì, sono cari e ben custoditi. […]

La Sicilia è stata ed è tutt’ora il mio cuore. L’ho vissuta appieno solo quando i miei connotati fisici e verbali erano già delineati o comunque già abbastanza formati da non poter essere modificati radicalmente. Qui abito dai miei sedici anni. All’inizio la Sicilia era l’estate, le vacanze Natalizie, la libertà di correre scalza a petto nudo per le stradine di campagna, la spensieratezza, il profumo di grano, i limoni, le ginocchia sbucciate e il sorriso stampato costantemente sul mio viso. Erano i giorni depennati sul calendario con la voglia scalpitante che riuscivo a stento a trattenere. Sarebbe ipocrita dire che Verona e la Sicilia abbiano per me lo stesso valore. Perché forse, per l’animo che porto dentro, sentivo già da bambina di dovermi vivere le stradine, i vicoletti, svoltare gli angoli per apprendere ogni giorno qualcosa di diverso. È un po’ come viversi un set cinematografico. Giri di qua e trovi i ragazzetti in piazza col vecchio pallone di cuoio con cui ti fermi per quattro palleggi al volo, giri di là e il classico uomo di mezza età è fermo di fronte ai necrologi pronto a memorizzare i nomi di tutti coloro a cui dover aggiungere di lì innanzi l’appellativo “bonanima” prima del nome, imbocchi un’altra via e incroci lo zio che torna dall’orto pieno di buste e che, puntualmente, almeno la metà lascia a te, “così ci potti ai to genti”. Per non parlare delle anziane signore che da un balcone all’altro, con ossequi, praticano l’arte della “Nimularia”, sapendo in anticipo cosa accadrà in Paese. La Sicilia è un film già di suo e la sceneggiatura la puoi scrivere soltanto partendo proprio da quel contatto umano e quasi invadente che hai con le persone che incontri camminando.

Sentirti interrogare su di chi sei figlia per capire cosa avessero combinato nella vita quei ragazzini che oggi sono i tuoi genitori, ma che nelle menti un po’ confusionarie delle vecchine sono rimasti dei giovani pieni di ideali; sentirti chiamare per strada col nome di tua madre e perdersi poi nei più simpatici discorsi:

-“Ma quindi si a figghia i Catarina, Franchitta a piccitta! “

-“No signora Carmela, la nipote!”

-“Ah sì, sì”- rispondono mentre con lo sguardo vagheggiano altrove. E così la discussione si dilunga, ci si perde nei ricordi e, quando arriva il momento dei saluti, scopri che per tutto quel tempo condiviso, non hai smesso nemmeno per un secondo di essere, per loro, “Franchitta a piccitta”.

Alla Sicilia piace ascoltare e raccontare storie, tramandarle, custodirle. La Sicilia profuma di storia, di vita vissuta, di un forte senso d’appartenenza. L’orgoglio di dire “Io sono siciliano” significa io sono pura vita, sono l’essenza della vita, sono la reincarnazione di arabi, spagnoli, turchi, greci. Sono terra e sono fuoco e mi sento vivo. Lo senti quanto mi sento vivo?

È la terra del sentimento acceso, costante, è quel legame indissolubile che ti accompagnerà sempre, ovunque andrai. La Sicilia è un mosaico di culture, lingue e tradizioni. È contatto, è gesto. In Sicilia si vivono le persone, non i tempi.

E per me che mi sento cittadina del mondo, la Sicilia sarà sempre il mio cuore pulsante, il posto in cui fare ritorno, il mio nido, mio nonno.

Vedere questo, oggi, nel mio Paese, mi amareggia profondamente, mi rattrista.

La legge non cambia, dissimula, a seminare odio serve poco, è sempre stato così, basta avere il granello d’ignoranza. E non si tratta di aver letto questo o quel libro o di avere una terza media piuttosto che una quinta elementare. Si tratta di empatia, di percezione, di sensibilità, forse di quella parolina, di umanità.

Vede caro Matteo, riesco a comprendere parte del Suo piano politico, capisco il prepotente bisogno di proteggere i tanto cari italiani, mi creda.. Però quando si tratta di screditare qualsiasi persona per la pura arroganza di supremazia, ecco io questo non lo comprendo.

Il rispetto è una virtù. Come posso accettare di avere un “capitano” che per primo non la possiede?

È semplice screditare laddove non si conosce. Si ha paura di sentirsi sminuiti, piccoli piccoli e allora etichettiamo, facciamo di tutta l’erba un fascio. Gridiamo che quelli lì dietro sono “quattro scioperati” che non hanno intenzione di lavorare e che quelli che difendono i propri ideali sono semplicemente i “dieci sfigati” di turno. Gridiamo con convinzione ed alziamo la voce che così si è più convincenti.

In merito, mi viene in mente la frase di un film d’animazione:

“Alzate il vostro messaggio, non la voce. È la pioggia che fa crescere il fiore, non la tempesta”.

(“Sotto il Burqa” di Nora Twomey, 2017)

Perché accanirsi così tanto nei confronti di altre persone senza conoscerne il trascorso, l’esperienze di vita, le posizioni, le idee, ciò che pensano o che fanno per vivere?

Sono davvero tutti dei nullafacenti? Sono davvero soltanto dei corpi vuoti senza un mondo dentro fatto di sogni e ideali da difendere? E il gruppo degli sfigati, per Lei, è soltanto un coro di voci senza una mente, un pensiero, un progetto per cui lottano? Sono tutti corpi e voci, nient’altro?

Finché continueremo a scagliarci addosso etichette, non potremo mai pensare di creare un sistema basato sull’arte del costruire. Come tutti, ognuno combatte le proprie battaglie e sarebbe dignitoso se ci si ascoltasse un po’ di più.

Non ho mai provato alcun tipo di stima verso chi costruisce le proprie strade a discapito di altri. La mia filosofia si basa sul creare lottando a denti stretti e coi gomiti larghi, senza dover insultare o recare danni altrui. Questo perché non è nella mia natura e sarebbe troppo dispendioso indirizzare l’energie per mettere bastoni tra le ruote ad altre persone. La rabbia, l’invidia, il rancore sono sentimenti troppo pesanti per farsene carico. In ogni caso, ci si perde e basta.

Penso piuttosto che ascoltare chi ha qualcosa da dire e provare a ripercorrere il suo racconto di vita, aiuti a capire che in fondo non siamo poi così diversi gli uni dagli altri. Penso che il tempo sia la cosa più preziosa che una persona possa darti, non l’amore, non l’affetto, non l’amicizia. Il tempo. E il tempo, per noi siciliani, è sempre stato tutto. Dal tempo condiviso, le vedute si espandono e allora forse, quell’umanità di cui si parla tanto, potrebbe iniziare a rasserenare il cuore di ognuno.

Per i più audaci che sono riusciti a leggermi fino qui, auguro

di preservare quelle due doti comuni che si hanno da bambini: la curiosità e il valore infinito del tempo.

Se avete perso queste due virtù, vi invito a ricercarle.

Siate insaziabili di sapere e non stancatevi mai di ascoltare, sempre.

Caro Matteo,

Le auguro lo stesso.

Matilde Maria Campisi