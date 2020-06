Barcellona, collocata la lapide per le vittime del disastro ferroviario nella galleria Sant’Antonio

In occasione del cinquantunesimo anniversario dell’incidente ferroviario del 15 giugno 1969 nella galleria di Sant’Antonio a Barcellona, in cui persero la vita otto persone, l’amministrazione comunale ha collocato nei pressi del luogo della tragedia la lapide commemorativa realizzata l’anno scorso ed esposta nei locali dell’ex stazione ferroviaria.

La lapide è stata posizionata in via Statale 113 all’altezza del civico 141 sulla parete dell’abitazione del primo soccorritore Fortunato Sindoni che, insieme al fratello, all’epoca della tragedia salvò molte vite. La stessa targa era stata inizialmente collocata all’ingresso della vecchia galleria Sant’Antonio lungo l’ormai dismesso tracciato ferroviario. Logorata dal tempo e dall’incuria era stata poi restaurata e incastonata all’interno della nuova lapide.

Le disposizioni anti Covid che impongono il distanziamento sociale non hanno consentito di organizzare quest’anno un momento di aggregazione per ricordare le vittime del disastro ferroviario, ma è stato scelto di non rinviare la posa della lapide per consentire ai parenti di poter portare almeno i fiori nel luogo in cui tanti anni fa persero la vita i loro congiunti.

“E’ con grande soddisfazione – commenta l’esperto Gaetano Mercadente, che ha rintracciato i parenti e supportato l’assessore alla toponomastica Antonio Raimondo nell’iniziativa – che comunico alle famiglie Bonifacio, Cardile, Di Leo, Di salvo, Fisauli, Pugliatti, Saglimbeni e Santamaria che è stata collocata la lapide commemorativa all’inizio della stradella che porta alla galleria ferroviaria di Sant’Antonio. Il mio ringraziamento va soprattutto al Sindaco Materia per aver approvato il progetto, all’Assessore Raimondo Antonio e all’Assessore Nino Munafò per aver sostenuto fattivamente l’iniziativa fin dal primo momento. Un mio abbraccio personale lo rivolgo, invece, a tutti i familiari delle vittime del tragico giorno di 51 anni fa, che ho avuto occasione di conoscere giorno 18 ottobre scorso. Da quest’anno c’è un posto facilmente raggiungibile dove poter rivolgere un ricordo, un pensiero, una preghiera. Chiunque potrà farlo perchè Barcellona Pozzo di Gotto non hai mai dimenticato queste vittime”.

Di seguito vi riproponiamo il servizio realizzato l’anno scorso in occasione dell’anniversario per i 50 anni della tragedia.