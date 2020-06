Oliveri, un paese dove ogni cittadino ha il diritto di espressione

Il sindaco di Oliveri Francesco Iarrera ha rilanciato la proposta di creare un paese dove ogni cittadino abbia il diritto di espressione, di critica, di fede religiosa e di orientamento sessuale.

“Stiamo lavorando insieme per costruire un paese in cui nessuno si senta emarginato, oppresso o intimidito. Oliveri è un paese in cui ognuno può sentirsi libero di essere ciò che è. Abbiamo così appoggiato e sostenuto l’iniziativa dell’associazione Cirano e ringraziamo il movimento LGBT movimento di liberazione omosessuale, per ricordarci che un diritto non è ciò che ti viene dato da qualcuno, ma ciò che nessuno può toglierti. L’amore, è ciò che conta”. La Leggio Impianti ha messo a disposizione i suoi mezzi, sistemando in piazza le bandiere con colori della libertà e dei diritti, insieme a quella dell’Arcigay.