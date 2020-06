Novelli (PD): “Irrispettosi gli assembramenti per Salvini. Chi ha autorizzato tutto questo?”

Gli assembramenti provocati ieri pomeriggio dalla presenza del senatore Matteo Salvini a Barcellona, tra sostenitori festanti e rumorosi contestatori, hanno causato le considerazioni preoccupate di coloro che in questi mesi hanno rispettato le regole del distanziamento, palesemente violate in questa circostanza. I social sono stati inondati dai commenti trasversali, anche di rappresentanti della politica locale, sulla calca creata in piazza vecchia stazione, sia da chi è andato a vedere il leader del Carroccio, sia da chi era lì per contestare le sue idee. Il consigliere comunale del Partito Democratico, Nino Novelli, ha inviato in redazione una nota con le sue dure considerazioni, che puntano il dito soprattutto sugli organizzatori dell’evento e su chi ha consentito che si svolgesse senza le necessarie misure di sicurezza anti-Covid19.

“Irrispettoso e da irresponsabili quello che si è consumato ieri a Barcellona, senza voler fare demagogia fine a se stessa. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata … chissà quanto è costato allo stato italiano questa giornata per garantire la sicurezza a chi della sicurezza e del rispetto di distanziamento sociale ne ha fatto scempio con selfie, abbracci, autografi e una bolgia di persone strette attaccata a sé. È vergognoso che le attività commerciali della nazione siano costrette alle regole più restrittive per il mantenimento del distanziamento sociali, che molti ancora non hanno alzato la saracinesche e che alcuni per gli spazi delle proprie attività non potranno ancora aprire, che i momenti di cultura e di condivisione musicale e artistica ancora sono bloccata e si consente a tale Salvini di venire a Barcellona e generare tutto ciò”.

“Mi domando – continua Novelli – se sono state date le autorizzazioni per questa “passeggiata e comizio”, se tutto questo è stato autorizzato e da quale ente o istituzione e se le immagini e i filmati che non lasciano spazio a nessun altro tipo di interpretazione sono coerenti ai ddl in vigore. Chiedo chi era deputato a gestire questa situazione e come lo ha fatto. In ultimo non può non farsi una osservazione che quella che mi preme di più non è tanto il Salvini che viene a Barcellona, ma irresponsabile è chi lo ha portato con tanto di codazzo e fierezza. Mi chiedo se gli onorevoli, in questo caso l’on. Catalfamo, si è posto solo per un attimo questi interrogativi nel valutare l’opportunità in questa fase delicata del paese di fuoriuscita da un periodo terribile, che tanti morti ha causato, se tale manifestazione era realmente necessaria e a cosa ha giovato. Io ho visto troppa leggerezza a tutti i livelli e questo verrà approfondito. Verrà approfondito anche se è vero che alcuni liberi cittadini sono stati raggiunti dalle forze dell ordine nei giorni precedenti e sono stati inviati a non partecipare a nessun tipo di manifestazione (contro) perchè i ddl non lo consentono”.

“Sull’intervento di Salvini – conclude il consigliere – la prima cosa che è riuscito a dire appena ha preso il microfono in mano è stata quella di rivolgersi verso i ragazzi che si trovano allo Sprar, vomitando parole al veleno, violento e spregevole come nel suo stile da rappresentante dell’odio. Nel mio Piccolo mi sforzo sempre di essere un garante della democrazia, perché con questi valori sono cresciuto e ritengo che tutti debbano essere liberi di esprimere il loro pensiero senza essere limitati delle proprie idee, senza censura. Chi mina i valori democratici con azioni e parole però va fermato, rigettando i discorsi dell’odio e isolando chi li interpreta. Ha fatto bene oggi Barcellona a scendere in piazza e protestare contro chi con quelle parole mina giornalmente la dignità, ieri dei meridionali (non dimentichiamolo), ed oggi degli immigrati (semplicemente per riassumere i due cavalli di battaglia di Salvini e della lega dell’ ultimo ventennio). Grazie ai cittadini barcellonesi che ieri sono scesi in piazza a contestarlo, sono stati dei veri guardiani della democrazia”.