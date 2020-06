Accusati di plurirapina, tra cui quella ad una banca di Barcellona: due condanne e un’assoluzione

La Corte d’Appello di Messina si è pronunciata, ieri, su Rosario Mazza, Fortunato Alesci e Carmelo Cortese, ritenuti responsabili a vario titolo ed in concorso tra loro dei reati di tentata rapina aggravata, lesioni personali aggravate, porto illegale di arma e rapina aggravata, con Vincenzo Nunnari, Salvatore Di Paola, Giovanni Cortese, Antonio Mascarese e Mirko Silvestri.

Rapine al Terminal di Milazzo e ad una banca di Barcellona, i nomi degli arrestati ed i dettagli L’operazione degli inquirenti e i dettagli relativi agli episodi

Tra tutti gli episodi, ha suscitato scalpore la rapina perpetrata ai danni della Banca barcellonese che si trova nei pressi del Seme d’Arancia. In primo grado, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, lo scorso 2 aprile 2019, li aveva riconosciuti colpevoli, assolvendo Rosario Mazza, Francesco Alesci e Carmelo Cortese solo da alcuni capi accusatori. Molti altri, tra gli imputati, hanno scelto il rito abbreviato e sono già stati processati.

In particolare, tra i tre, Carmelo Cortese era stato assolto per la rapina del 28 marzo 2017 ma aveva subito una condanna a 6 anni e 4 mesi, con 1350,00 euro di multa per il tentativo di rapina del 17 gennaio 2017 sempre nella stessa banca. Ieri, davanti alla Corte d’Appello, i difensori di Mazza e Alesci hanno proposto un concordato di pena, d’accordo con il Procuratore Generale. La Corte, ritenendo di dover valutare unitariamente, ha invitato le due parti a produrre i relativi concordati, riservando la decisione all’esito di un’unica Camera di Consiglio. Cortese Carmelo, difeso dagli avvocati Sebastiano Campanella e Tommaso Calderone, non ha avanzato alcun tipo di richiesta, forte delle argomentazione del merito. La Corte, presieduta dal Dr Francesco Tripodi e a latere le Dr.sse Daria Orlando e Luana Lino, disattendendo la richiesta del PM Santi Cutroneo che aveva chiesto conferma della sentenza di primo grado per tutti e tre gli imputati, ha assolto Cortese Carmelo per ‘non aver commesso il fatto’. Per Alesci Francesco, difeso dall’avv. Antonello Scotto ha accordato il concordato ad anni 4 e mesi 6, per Mazza Rosario, difeso dall’avv. Piero Giordano, la sentenza di primo grado è stata confermata.