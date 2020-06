Terme Vigliatore, i consiglieri Biondo e Giunta lasciano il gruppo Volare Alto

Un altro scossone sul Consiglio Comunale di Terme Vigliatore. Con una lettera protocollata stamattina i consiglieri comunale Stella Giunta e Daniele Biondo hanno comunicato di lasciare il gruppo Volare Alto, nato dalla lista che ha sostenuto in campagna elettorale il sindaco Domenico Munafò. I due consiglieri si dichiarano adesso indipendenti, ma continueranno a sostenere l’azione amministrativa del primo cittadino.

“Dopo un’attenta analisi e in considerazione delle varie vicende politiche degli ultimi periodi, che hanno portato ad un cambiamento sostanziale del gruppo Volare Alto rispetto alla sua originaria costituzione, comunichiamo la nostra indipendenza. Ribadiamo la nostra vicinanza politico-amministrativa al sindaco Munafò, con il quale intendiamo continuare a collaborare, lavorando insieme per la sua Giunta con l’obiettivo di portare avanti tutte le iniziative per realizzare i punti del nostro programma elettorale”.

Il gruppo Volare Alto è adesso formalmente composto solo dal consigliere Domenico Genovese, che sarebbe in procinto di annunciare l’adesione al gruppo di Forza Italia con Tommaso Calderone. Nel tempo si erano già smarcati Giovanni Zanghì del movimento Cinquesei e i consiglieri Valenti e Ferrara, che insieme a Canduci hanno costituito il gruppo Calderone. Nelle ultime settimane è poi arrivata la scelta di Maria Calabrò di lasciare la minoranza per aderire a Forza Italia, con la Duci e Feminò che si mantengono indipendenti. L’opposizione resta rappresentata ufficialmente solo dai consiglieri di Nuova Rinascita, Angelo Sottile e Davide Abbate, ma il sindaco Munafò nei prossimi mesi, con un consiglio così eterogeneo e frastagliato, dovrà sempre cercare una nuova maggioranza per poter portare avanti le sue iniziative.