La Uil Medici plaude alla scelta dell’ass. Razza sulla riconversione del Cutroni Zodda

La Uil Medici, attraverso il segretario provinciale Pippo Calapai e il responsabile aziendale area medica Paolo Calabrò, esprime soddisfazione per la decisione dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza di convertire il Cutroni Zodda in ospedale non Covid al pari di altri ospedali.

“Bisogna comunque agire con responsabilità e ragionevolezza – dichiarano – e la conversione dell’ospedale deve essere innanzitutto garantita oltre che dall’ovvio ritorno delle unità operative e dei servizi trasferiti recentemente a Milazzo, ma anche dall’adeguamento delle dotazioni organiche, al fine di garantire sicurezza ai pazienti ed agli operatori. L’attenzione deve essere massima perché Barcellona torni ad essere vero punto di riferimento per i cittadini dell’hinterland”.