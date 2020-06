Barcellona riapre agli eventi culturali, via libera all’auditorium La Rosa con una capienza ridotta

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, nel rispetto delle nuove indicazioni provenienti dal Governo nazionale e regionale, “riapre” agli eventi culturali. La conferma è arrivata con una nota diffusa dall’Assessore alla Cultura Angelita Pino, che, dopo l’incontro con le associazioni del territorio, ha definito le modalità di ripartenza anche per il variegato mondo della cultura barcellonese.

Sarà infatti messa a disposizione di associazioni e privati cittadini la sede dell’Auditorium del Parco urbano Maggiore La Rosa, con una capienza massima di 40 posti a sedere (per garantire il distanziamento sociale di almeno 1 mt), ed una costante sanificazione prima e dopo di ogni evento a carico del Comune. Per usufruire della struttura sarà necessario sottoscrivere – unitamente alla consueta istanza di concessione dei locali – un apposito protocollo operativo, predisposto dall’Amministrazione comunale sulla base delle recenti “Linee guida per la riapertura delle Attività Economica e Produttive” adottate in sede di Conferenza delle Regioni lo scorso 22 maggio, nonché – da ultimo – delle linee guida in esecuzione dell’art. 9 dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.22 del 2 giugno 2020 adottate lo scorso 10 giugno.

“Dal partecipato e proficuo incontro – afferma l’assessore Angelita Pino – con le Associazioni cittadine dello scorso 29 maggio è emerso in maniera inequivocabile il desiderio – nonostante le residue comprensibili paure – di “ripartire”, tornando alla normalità, che comporta anche un ritorno alle consuete abitudini di molti barcellonesi, che da sempre partecipano attivamente e con passione alla vita culturale cittadina. Sebbene nei mesi di lockdown la cultura non si sia fermata, grazie all’attivazione, da parte dell’Amministrazione comunale, di diversi e seguitissimi gruppi social, oltre ad altre iniziative “virtuali” intraprese da diverse associazioni cittadine, resta indubbio che le attività culturali “in presenza” rechino con sé quella ricerca di dialogo e di confronto diretto, che è assolutamente insostituibile e irrinunciabile. E’ peraltro innegabile che questa Amministrazione comunale abbia da sempre investito sul comparto “cultura”, riconoscendo l’importanza degli eventi culturali quale strumento di promozione territoriale e crescita economica diffusa, nella consapevolezza, altresì, che la ripresa a livello mondiale dall’emergenza Coronavirus passi inevitabilmente anche dalla cultura, senza la quale non è possibile alcun rilancio economico e sociale. Rilevato, tuttavia, che lo svolgimento delle predette manifestazioni aventi carattere culturale debba avvenire nel rispetto di regole certe e stringenti, nonché attraverso l’adozione di misure precauzionali e di salvaguardia della salute dei cittadini (atteso che l’emergenza COVID 19 – sebbene certamente più contenuta – è ancora attuale), si è ritenuto opportuno stabilire per le associazioni e/o privati richiedenti la disponibilità dei locali comunali ai fini culturali, la sottoscrizione preventiva di apposito protocollo contenente regole certe a tutela di tutti”.