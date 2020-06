Città Aperta su Salvini a Barcellona: “Una passeggiata per ricompattare il centrodestra”

Il passaggio da Barcellona del senatore Matteo Salvini durante il tour siciliano del leader della Lega ha provocato le prime reazioni negative, con attacchi che hanno avuto il massimo riscontro nei commenti dei tanti utenti dei social network. Per domani c’è chi ha chiesto di esporre striscioni in segno di protesta contro il segretario del Carroccio, ma c’è stata anche una aperta e dura presa di posizione di alcuni esponenti del mondo politico barcellonese. Il movimento Città Aperta ha infatti diffuso una nota polemica con cui ribadisce le distanze politiche e ideologiche da coloro che hanno scelto di sostenere lo sbarco in Sicilia della Lega:

Inizia forse domani – si legge nella nota – la campagna elettorale per il centrodestra barcellonese. Antonio Catalfamo ospiterà per una “passeggiata” il leader della Lega Matteo Salvini, in un tour di visibilità che dà l’idea di cosa, per questi “politici”, sia l’azione politica: mostrarsi, cambiare all’occorrenza partito e spostarsi in base al vento più favorevole per mantenere posizioni e privilegi. La nostra attività sul territorio, da anni, si è invece incentrata su un contrasto concreto a tutti i proclami e le azioni governative messe in atto da Salvini e dai suoi. Allearsi anche in compagini “a tempo” con partiti razzisti, populisti e che hanno sottratto letteralmente risorse al popolo italiano, dovrebbe essere un comportamento stigmatizzato da tutti i partiti. Sappiamo però che non è così e la venuta del leader del Carroccio domani a Barcellona e Milazzo ce lo conferma. In un momento in cui sembra che le candidature a Sindaco e le alleanze per le amministrative nell’area del centrodestra stiano avendo qualche problema, è significativo che ci si appelli alla presenza del “pezzo grosso” per ricompattare. Il Movimento Città Aperta condanna le logiche di spartizione elettorali, ricorda le ruberie della Lega, non può rimuovere quanto in questi ultimissimi mesi è stato fatto, proprio da governanti leghisti, in occasione dell’emergenza sanitaria, ripudia ogni forma di fascismo e di razzismo e per questo dice forte a Salvini e alle sue sponde barcellonesi: questa terra non ti vuole!