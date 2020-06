Aggressione in carcere a Barcellona: ferito al braccio un agente della Penitenziaria

Ennesima aggressione a danno di personale di Polizia Penitenziaria ieri pomeriggio presso la Casa Circondariale di Barcellona P.G.

Un detenuto di nazionalità straniera, attualmente detenuto presso la sezione “casa lavoro”, si è reso protagonista del ferimento di alcuni agenti che sono interventi per cercare di contenerlo.

Il detenuto, senza apparente motivo, ha dapprima distrutto diversi suppellettili all’interno della stanza e successivamente ha minacciato il personale nel frattempo intervenuto. Per riportarlo alla calma si è reso necessario l’intervento in tenuta antisommossa.

A darne notizia l’organizzazione sindacale SAPPE (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) che in primis esprime piena solidarietà ed augurio di pronta guarigione al personale interessato, in particolare all’assistente capo che ha avuto la peggio con una prognosi di 13 giorni per un forte trauma distorsivo al braccio sinistro.



Ile SAPPE ancora una volta punta il dito contro l’amministrazione, colpevole di non intraprendere le giuste iniziative nei confronti di soggetti che si rendono protagonisti si simili episodi che turbano la sicurezza dell’istituto, oltre alle aggressioni nei confronti del personale.

A tal proposito il SAPPE richiama la mancata applicazione della circolare emanata il 10/10/2018 dal Capo del DAP, intervenuta proprio per sensibilizzare le Direzioni ed i Provveditorati ad assumere ogni utile iniziativa volta al trasferimento di quei detenuti responsabili di gravi episodi di violenza o che, comunque, con il loro atteggiamento compromettono ordine e sicurezza all’interno degli istituti.

In particolare, nel richiamare il contenuto di analoga circolare del 26/02/2014, si è poi intervenuti per valorizzare l’applicazione degli strumenti normativi previsti dalla legge n. 354/1975 nonché dal regolamento n. 230/2000.

Tale ultimo regolamento prevede l’assegnazione – in via cautelare – dei detenuti che ancora non abbiano commesso alcun episodio di violenza ma che, per il loro comportamento, siano da considerarsi pericolosi per la sicurezza.

Pertanto chiediamo un immediato allontanamento del detenuto protagonista della vile aggressione di ieri pomeriggio.

Infine, non per meno imoortanza, auspica per il futuro che quando accadono simili episodi, ovvero in caso di personale ferito, si provveda all’accompagnamento presso la struttura sanitaria esterna con i dovuti mezzi.