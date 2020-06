Ottimismo del comitato per il Cutroni Zodda: “Abbiamo avuto la disponibilità delle istituzioni a tutti i livelli”

Cresce l’ottimismo nel Comitato per la difesa dell’ospedale Cutroni Zodda sulla riattivazione dei servizi sanitari sospesi dall’emergenza Covid-19. Dopo una riunione, in cui sono state riscontrate ulteriori qualificate adesioni, il presidente l’avv. Enzo Correnti ha commentato positivamente sull’esito degli ultimi incontri: “Abbiamo preso atto della disponibilità, dimostrata a vari livelli istituzionali, per arrivare una pronta ripresa della funzionalità dei reparti e dei servizi no covid. In tal senso abbiamo ricevuto autorevoli assicurazioni e attendiamo che si definiscano le procedure in tal senso”.

Che il percorso sia stato avviato viene confermato anche dal direttore generale dell’ASP Paolo La Paglia, che attende le direttive definitive dall’Assessorato regionale alla Sanità sul piano di riorganizzazione dei servizi, che dovranno comunque garantire all’azienda di tenere alta la guardia nel confronto dell’emergenza Coronavirus.