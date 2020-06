L’esperto Salvatore Scilipoti ringrazia per il rinnovo dell’incarico di esperto

Il Sindaco Roberto Materia ha proceduto al rinnovato di alcuni incarichi di esperto a titolo gratuito fino alla conclusione del suo mandato. Tra questi c’è stato anche la conferma di Salvatore Scilipoti, cultore di storia e tradizioni locali, che continuerà a collaborare col Sindaco e con l’Assessore alla Cultura Angelita Pino. Collaborerà con la giunta per le funzioni in materia di Politiche culturali, politiche per la valorizzazione e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale di Barcellona Pozzo di Gotto, iniziative per il recupero delle tradizioni locali, per la promozione delle specificità locali e per la costruzione di una identità culturale del territorio.

Salvatore Scilipoti, laureato in giurisprudenza, ha partecipato ad alcune iniziative promosse dall’Assessore Angelita Pino, tra cui le apprezzate Gite in Città per far riscoprire ai ragazzi della scuole i più importanti luoghi cittadini. Lo stesso Scilipoti ha poi arricchito i gruppi facebook culturali aperte durante l’emergenza Covid-19 ed ha collaborazioni nell’organizzazione di convegni culturali, dove è stato anche relatore.

“Ringrazio il sindaco Roberto Materia e l’Assessore Angelita Pino – dichiara – per la fiducia accordata e rinnova la soddisfazione di averla affiancata in questo anno, programmando il modo più idoneo anche la ripartenza delle iniziative culturali in città”.