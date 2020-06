L’ass. Razza accelera sul rientro dei reparti al Cutroni Zodda

L’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza, intervenuto oggi in commissione Salute, ha affrontato il tema della programmazione ospedaliera post-emergenza. Secondo quanto riferito dal deputato regionale Pino Galluzzo, componente della commissione, in provincia di Messina sarà mantenuto il centro Covid presso il padiglione C del policlinico di Messina, mentre a Barcellona Pozzo di Gotto rientrano nel più breve tempo possibile tutti i reparti no Covid, con il ripristino della funzionalità del nosocomio secondo il piano sanitario pre-esistente. Solamente in caso di una seconda fase acuta dalla pandemia, nell’eventualità che il padiglione C del Policlinico non riuscisse ad ospitare i ricoverati, i pazienti saranno trasferiti nel reparto di malattie infettive del Cutroni Zodda, dove sarà realizzata un’area Covid.

Per questa programmazione sia il Policlinico che il Cutroni Zodda saranno destinatari di investimenti finanziari per l’adeguamento delle strutture. “La direttiva per il rientro dei reparti a Barcellona – afferma l’on. Galluzzo – verrà emessa dall’assessore Razza sin dalla giornata di oggi. Siamo soddisfatti di questa decisione, che conferma quanto da noi sostenuto sulla salvaguardia della piena operatività dell’ospedale di Barcellona”.

Plaude sui social alla notizia anche il capogruppo di Forza Italia Tommaso Calderone: “E’ un’ottima notizia, Sono appena uscito dalla Commissione Sanità, ove è intervenuto in audizione l’assessore alla salute Razza. Resta inteso che nella denegata ipotesi di recrudescenza autunnale del virus a Barcellona esisterà, in ipotesi, il centro Covid. La deputazione barcellonese di centrodestra mantiene gli impegni con il territorio”.