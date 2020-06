Erbacce e zecche nelle piazzette di periferia, a Centineo i residenti si sostituisco al Comune

Daniela Ilacqua

Hanno preso zappa e rastrello i residenti di Centineo, ripulendo la piazza di via Cairoli, all’inizio del quartiere, completamente invasa da rovi e sterpaglie. Si sono dovuti sostituire agli operai comunale, che nonostante le segnalazioni all’URP e le richieste d’intervento della consigliera comunale Daniela Ilacqua, che si è fatto da portavoce del disagio degli abitanti del quartiere collinare.

“Ho presentato diverse segnalazioni -(l’ultima il 13 maggio) – ricorda la Ilacqua – non solo per il degrado di Centineo, ma anche per la piazzetta di Via Madonna del Latte, nelle zona di Santa Venera. In quella zona purtroppo è stata segnalata anche la presenza di zecche ed una bambina è stata già punta e sottoposta alle cure dei medici. I residenti di Centineo, esasperati dalla scarsa attenzione da parte dell’assessore preposto al decoro urbano ed al verde pubblico, hanno agito in autonomia, bonificando la piazzetta e ridandole una dignità ed un decoro. Mi faccio portavoce anche dei ringraziamenti per i dipendenti della Dusty, che hanno rimosso tutto il materiale risultante dall’operazione di pulizia”.

prima…

e dopo

prima…

e dopo

prima…

e dopo