Barcellona, consegnati i lavori nell’area esterna della chiesa di Sant’Andrea

Sono stati consegnati i lavori per di riqualificazione dell’area esterna alla chiesa di Sant’Andrea. L’intervento da 200 mila euro è stato aggiudicato alla ditta Dlm Costruzioni di Barcellona, che avrà tre mesi di tempo dall’apertura del cantiere per consegnare i lavori. La data di consegna prevista è il 9 settembre 2020.

A settembre sarà quindi completamente recuperata la zona antistante la chiesa, con spazi verdi e panchine, che diventeranno punto di ritrova e di aggregazione anche per il quartiere.

“Abbiamo raggiunto un altro obiettivo – commenta l’assessore Tommaso Pino – con l’avvio di un intervento importante per la zona di Sant’Andrea. La città sta raccogliendo i frutti del lavoro svolto in questi anni ed è ormai stata trasformata in un cantiere aperto”.

nella foto la chiesa di Sant’Andrea (dalla pagina Facebook della parrocchia)