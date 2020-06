Terme Vigliatore, si sposta il mercato settimanale nella villa Bartolo Cattafi

Si sposta dopo molti anni la sede del mercato settimanale di Terme Vigliatore. Da oggi infatti la bancarelle degli ambulanti sono state posizionale all’interno della villa dedicato al poeta barcellonese Bartolo Cattafi, a ridosso della via Statale 113, al pieno centro del paese.

Sul trasferimento del mercato la giunta del sindaco Domenico Munafò ci lavorava dall’inizio del mandato ed era tra i punti inseriti nel programma votato dai cittadini: “Crediamo che con questa spostamento – afferma il primo cittadino – abbiamo risolto due problemi: quello dei residenti della zona del campo sportivo, che ogni martedì subivano i disagi per la chiusura di quel tratto di strada, e quello di trovare una posizione più centrale al mercato, così da creare economia anche per le attività cittadine. La nuova collocazione consente di regolare meglio l’ingresso degli ambulanti e di offrire una servizio migliore anche per i frequentanti del mercato”.

Il sindaco Munafò ha poi conferma l’avvio dei lavori di messa in sicurezza del lungomare, su cui la nostra redazione aveva posto l’accento alcune settimane fa.