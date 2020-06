Proseguono le donazioni all’ospedale di Barcellona: un sanificatore dell’Ute e dpi dal personale della RAM

Proseguono le donazioni di associazioni, cittadini e enti pubblici e privati all’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona, in prima linea nell’emergenza Covid-19.

Una delegazione dell’UTE, università della Terza Età, composta dalla rettrice Tanina Caliri e dai componenti del direttivo Ciano Santanocita e Mauro Ciabattini, ha consegnato alla dottoressa Felicia Laquidara, direttrice sanitaria del presidio, ed alla dottoressa Letizia Panella, dirigente del reparto di Malattie Infettiva, un sanificatore che sarà utilizzato non solo in questa fase emergenziale, ma diventerà importante anche per la fase post Covid-19. “La nostra iniziativa – commenta la rettrice dell’UTE, Tanina Caliri – è in linea con la finalità della nostra organizzazione, che punta alla crescita culturale, ma guarda anche all’interesse sociale delle città. Abbiamo concordato con la direzione dell’ospedale quale fosse lo strumento pià utile in questa fase e abbiamo così acquistato un sanificatore per rendere più sicure le corsie dell’ospedale”.

La delegazione dell’UTE

Donazione del personale della RAM

Nella stessa giornata i dipendenti della Ram, la Raffineria di Milazzo, hanno donato un primo blocco di dpi, tute, guanti e mascherine, a cui seguiranno altre donazioni finanziate con i contributi della struttura industriale mamertina. Nei giorni scorso il Comune di Rodì Milici ha offerto altre presidi per il personale, dopo l’acquisto di un ventilatore polmonare.